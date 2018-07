Die Delivery Hero AG feierte am Wochenende sein einjähriges Börsenjubiläum. Am 30. Juni 2017 startete die Aktie des Unternehmens aus Berlin an der Börse und konnte seither einige Gewinne für alle Anleger und Aktionäre generieren. Der Einstiegskurs betrug damals 27,80 Euro und konnte sich bis heute fast verdoppeln. Das Unternehmen aus Berlin betreibt weltweit sehr gut laufende Online-Essensbestellplattformen. In Deutschland ist das Unternehmen durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...