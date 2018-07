Diese werden wiederum in großem Maße von den Oberflächeneigenschaften des Produkts bestimmt. Daher ist es möglich, das Materialverhalten durch Oberflächenmodifikationen zu beeinflussen.

Alles fließt

Will man Schüttgüter aus einem Silo entleeren, klingt das erst einmal nach einer relativ simplen Angelegenheit. Hat man es jedoch mit einem Produkt zu tun, das schlecht fließt, wird das Ganze schnell zu einer schwierigen Aufgabe. Hier ist es sinnvoll, bereits im Vorfeld die Fließfähigkeit des Produkts zu verbessern. Da verschiedene Arten von Adhäsionskräften für das Verhalten von Schüttgütern relevant sind, gilt es zunächst, die dominierende Kraft zu untersuchen.

Es lässt sich in Kräfte mit und ohne Materialbrücke unterscheiden, welche in unterschiedlichen Kombinationen und Ausprägungen vorhanden sein können. Die Kräfte mit Materialbrücke sind dabei wesentlich stärker und stabiler als die Kräfte ohne Materialbrücke. Von daher empfiehlt sich besonders die Behandlung von Produkten, auf die vornehmlich Kräfte ohne Materialbrücke wie die Van-der-Waals-Kraft wirken.

Betrachtet man die Van-der-Waals-Kraft zwischen zwei starren, ebenen Flächen in Kontakt, ist die Kraft proportional zur Kontaktfläche und umgekehrt proportional zur dritten Potenz des Kontaktabstandes. Der Kontaktabstand liegt gewöhnlich im Bereich von einigen Angström, doch ein geringfügiger Anstieg des Abstandes verringert die Kohäsionskraft signifikant. Folglich ist die Erhöhung des Kontaktabstands eine geeignete Maßnahme zur Herstellung von Fließfähigkeit. Dazu wird eine gewisse Menge an Fließmittel in das Produkt eingebracht.

Abhängig von der Eigenschaft des Produkts kann die ...

