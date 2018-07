Die Schweiz ist ein Land, in dem man gerne lebt. Ein Land, in dem eigentlich alles funktioniert. Viele Menschen tragen Tag für Tag dazu bei. Sie arbeiten im Hintergrund und sie sind ein wichtiger Teil der Schweizer Identität. «DOK» begleitet 16 dieser Menschen einen Tag durch ihr Leben. Wie, wo und mit wem leben sie, wie sieht ihr normaler Tagesablauf aus, wofür setzen sie sich ein, und was beschäftigt sie? Menschen und ihr Alltag - ein Tag im Leben der Schweiz.

Es sind Frauen und Männer, Schweizerinnen, Schweizer, Ausländerinnen und Ausländer, ältere Menschen und jüngere, solche, die auf dem Land leben oder in der Stadt, in verschiedenen Regionen der Schweiz. Menschen, die alle zusammen und jeder für sich viel dazu beitragen, dass das Leben in der Schweiz so gut funktionieren. Sie alle haben ihren Arbeitsalltag und ihr privates Leben, ihre Freuden und Sorgen, Wünsche und Pläne, für sich und ihr nahes Umfeld, aber auch für unser Land.

SRF hat zusammen mit RTS, RSI und RTR 16 dieser Menschen aus verschiedenen ...

