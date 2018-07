Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - In Thüringen will der chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus, Contemporary Amperex Technology, eine Zellfabrik für Autobatterien bauen. Der Deal soll kommende Woche im Rahmen der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen verkündet werden. Die Chinesen konnten den Autobauer BMW bereits für ihr Vorhaben gewinnen, doch auch Konkurrent Daimler meldet Interesse an. (Handelsblatt S. 16)

TATA - Der indische Mischkonzern Tata will an seinem europäischen Stahlgeschäft festhalten. "Wir sind gekommen, um langfristig zu bleiben", sagte Natarajan Chandrasekaran, Chef der Dachgesellschaft Tata Sons, im Interview mit dem Handelsblatt. Am Wochenende hatten Tata und Thyssen-Krupp nach mehr als zweijährigen Gesprächen die Fusion ihrer europäischen Stahlsparten vereinbart. Damit entsteht Europas zweitgrößter Stahlkonzern nach Arcelormittal. "Thyssenkrupp Tata Steel ist sehr viel besser gegen Verwerfungen am Markt abgesichert", erklärte Chandrasekaran. Das sollte auch im Sinne der Kunden und Mitarbeiter sein. "Wir sind zusammen effizienter, wettbewerbsfähiger und können unseren Kunden ein besseres Produktangebot bereitstellen. Schauen Sie allein auf die Synergien." Beide Konzerne rechnen durch die Zusammenlegung mit Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr. (Handelsblatt S. 14)

BERTELSMANN - Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender des Medienkonzerns Bertelsmann, fordert eine Modernisierung des Regulierungsrahmens für Kreativunternehmen in Europa und das Lösen von Fesseln, die der Realität digitaler Märkte im globalen Wettbewerb nicht mehr entsprechen. Nur dann könne die Erfolgsgeschiche der europäischen Medienbranche fortgeschrieben werden, schreibt Rabe in einem Gastbeitrag. (FAZ S. 17)

