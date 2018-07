Der Rechtsstaat soll nun also stärker an der deutschen Grenze verteidigt werden. Aber wie wäre es, wenn wir uns auch im Land stärker für geltendes Recht engagieren. Etwa beim Bezahlen in der Bar oder im Café.

"Ich helfe dir. Du hilfst mir." Mit diesem Spruch beginnt Korruption. Eine Hand wäscht die andere. Und Opfer ist die Gemeinschaft.

Ein Kollege erzählte mir einst, wie das in Ländern wie Sambia läuft: Sein Visum war am Vortag abgelaufen, wovon er nichts wusste, wahrscheinlich hatte er sich schlicht um 24 Stunden vertan, und als er das Land verlassen wollte, sprach der Zollbeamte am Flughafen ihn bei der Passkontrolle darauf an: "Das Visum müssen Sie aber erst verlängern lassen. Wann geht Ihr Flug?"

"In zwei Stunden."

"Oh, das wird knapp", sagte der Beamte mit unheilvoller Miene, " sowas dauert hier in unserem Land."

"Ich muss aber unbedingt meinen Flug nach Frankfurt kriegen."

Der Mann lächelte milde: "Wir könnten das natürlich aber auch hier erledigen."

"Ach, Gott sei dank."

"Das kostet aber hundert Dollar.""Hundert? So viel habe ich gerade gar nicht dabei.""Wie viel haben Sie denn?"Mein Kollege zählte nach: "Knapp vierzig Dollar."Der Blick des Zöllners haftete fest auf den Banknoten: "Na gut, dann schieben Sie eben alles zu mir durch, was Sie da haben.""Oh, ich verstehe.""Ja, ihr Europäer braucht gar nicht immer so entsetzt zu gucken. Vergessen Sie nicht: Sie helfen mir, ich helfe Ihnen."

Das war in Sambia. Ich kenne das aber ganz ähnlich aus Berlin. Aufgefallen war es mir zum ersten Mal in einem italienischen Restaurant in Schöneberg. Als ich am Ende um eine Quittung bat, legte mir der Kellner eine hin: "Hier, prego, Ihre Quittung wäre ja eigentlich nur über 75 Euro gewesen, aber ich habe hier eine über 120 Euro. Da können Sie mehr absetzen. Ciao."

Ich musste ein ziemlich dummes Gesicht gemacht haben beim Blick auf diese Quittung, denn meine Begleitung raunte mir über den kleinen Tisch mit rot-weiß kartierter Tischdecke hinweg zu: "Dir ist schon klar, was das sollte, oder?""Wie?""Die haben unser Essen gar nicht in der Kasse registriert. Steuerhinterziehung. Und mit der Quittung eines anderen Tisches mit dem höheren Betrag wollen die uns anstiften mitzumachen."

Ich helfe dir, ...

