The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQZH9 PCC SE ITV.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY0BH3 BERLIN HYP AG PF S210 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB52V5 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S01 LB.HESS.THR.CARRARA07B/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SY1 LB.HESS.THR.CARRARA07A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA PTNOBFOM0017 NOVO BANCO 18-28 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US9128284U17 US TREASURY 2023 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828XZ81 US TREASURY 2025 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1843462497 RAD.HTL.HLDG 18/23 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1851268463 BPP EU.HLDG. 18/22 MTN BD01 BON EUR N

CA C0B XFRA CA00249A1084 AXS BLOCKCHAIN SOL. EQ00 EQU EUR N

CA MUU3 XFRA CA34417N1050 FOGCHAIN CORP. EQ00 EQU EUR N

CA LCG2 XFRA KYG541351279 LEAF CLEAN EN. POST RED. EQ00 EQU EUR N