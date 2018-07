The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB0R108 LBBW CON SOLV STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WUZ2 LBBW FTE BOANL P 14/18 BD02 BON EUR N

CA MPQA XFRA USL6366MAC75 MHP SE 13/20 REGS BD02 BON USD N

CA LR1J XFRA LU0216092006 GS+P-DEUT.AKT.TOT.RET. I FD00 EQU EUR N