FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

S9A XFRA BMG7945E1057 SEADRILL LTD. DL 2,-

2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE

HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1

XFRA CA1356361081 CANADIAN DATA PRESERVE

0YL1 XFRA CA98563A4072 YELLOWHEAD MINING INC.