FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.07.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2NC XFRA AU000000NSL5 NSL CONSOLIDATED LTD.

1FC XFRA AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT.

AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10