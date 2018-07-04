FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
6AB XBUL BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1 0.700 BGN
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