Der Unabhängigkeitstag in den USA könnte zur Wochenmitte den deutschen Aktienmarkt lähmen. An der Wall Street wird an diesem Feiertag nicht gehandelt, ohne die Vorgaben von dort tut sich erfahrungsgemäß auch beim Dax nicht viel. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 12 327 Punkte. Am Vortag hatte der Dax um knapp ein Prozent zugelegt.

Schon am Dienstag hatte der Independence Day im US-Handel seinen Schatten vorausgeworfen: Nach anfänglichen Gewinnen bröckelten die Kurse im weiteren Verlauf kontinuierlich ab und der Dow Jones Industrial schloss mit Verlusten. Die Leitbörsen in Asien meldeten am Mittwoch ebenfalls Verluste. Auch die übersichtliche Agenda an Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen spricht für ein ruhiges Aktiengeschäft./bek/jha/

