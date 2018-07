Zusammen mit Alibaba ist JD.com der grösste E-Commerce-Player in China. Das Wachstum der Internet-Nutzung und des E-Commerce in China lässt sich nur einordnen, wenn man eine Zahl von mehr als 1,3 Mrd. Menschen in den Raum stellt. Die einzelnen Geschäfte von JD.com zeigen annualisierte Wachstumsraten zwischen 10 und 30 %. Schwerpunkt ist die Logistik. Hunderte sogenannter unbemannterConvenience-Stores gehören dazu, die mit Gesichtserkennungstechnologie arbeiten. Aktueller Umsatzwohl 65 Mrd. Dollar in diesem Jahr (Schätzung). JD.com deckt also mehr oder weniger alle Warenströme in China ab und das auf jeder Ebene. Ein Börsenwert von 63 Mrd. Dollar ist dafür ebenso wenig wie ausreichend. Die Differenz liegt in der Fantasie der Hochrechnung: Kenner dieses sehr speziellen Marktes sagen Umsätze von 100 Mrd. Dollar in drei Jahren voraus. Der Erste, der dies wohl ähnlich sieht, ist Google, der sich soeben mit 1 % an JD.com einkaufte und dafür 500 Mio. Dollar zahlte.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 27 vom 4.7.2018.



