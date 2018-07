Flamatt (awp) - Die Comet-Gruppe richtet das Geschäft mit der sich im Aufbau befindenden Ebeam-Technologie neu aus. Comet trennt sich von einem Teil in den USA und legt den Fokus auf die in Flamatt hergestellten Komponenten und Module. Der Umbau ist mit einmaligen Kosten verbunden, was im ersten Halbjahr zu einem tieferen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...