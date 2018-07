SFC Energy: Internationale Verteidigungsorganisation stattet Fahrzeugflotte mit SFC Power Manager aus DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SFC Energy: Internationale Verteidigungsorganisation stattet Fahrzeugflotte mit SFC Power Manager aus 04.07.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: Internationale Verteidigungsorganisation stattet Fahrzeugflotte mit SFC Power Manager aus - Im Fahrzeug versorgt der SFC Power Manager vollautomatisch Geräte unterschiedlicher Spannungsklassen mit Strom und lädt Batterien nach. - SFC Power Manager ermöglicht eine große Gewichts- und Platzersparnis gegenüber konventionellen Fahrzeugstromsystemen und Batterieladegeräten. - Die internationale Verteidigungsorganisation hat bereits die EMILY Brennstoffzelle von SFC Energy in ihren Fahrzeugen im Einsatz. Brunnthal/München, Deutschland, 4. Juli 2018 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag von einer führenden internationalen Verteidigungsorganisation erhalten. Bestellt wurden SFC Power Manager zur Ausstattung einer Fahrzeugflotte. An Bord der Fahrzeuge verteilt der SFC Power Manager Strom aus der Bordbatterie an Geräte unterschiedlicher Spannungsklassen. Dank intelligenter Kabelkodierung erkennt das System automatisch alle angeschlossenen Geräte und passt die Ausgangsspannung entsprechend an. Vorteile sind eine hocheffiziente Stromverteilung bei nur minimalen Leistungsverlusten, intelligente Batterieladung und signifikante Gewichts- und Platzersparnis gegenüber sonstigen Fahrzeugstromversorgern und Bordbatterie-Ladegeräten. Die internationale Verteidigungsorganisation nutzt bereits SFC-Verteidigungsprodukte: Die Bordbatterien der Fahrzeuge werden bei abgeschaltetem Motor von der EMILY Brennstoffzelle von SFC Energy geladen. Entscheidungskriterien für die Wahl der Brennstoffzelle waren ihre Leistungsstärke, Zuverlässigkeit, taktischen Vorteile und Umweltverträglichkeit. Die Brennstoffzelle ist wartungsfrei und einfach zu bedienen, sie liefert überall und rund um die Uhr autarken Strom, bei nur minimaler Geräusch- und Wärmesignatur und nahezu emissionsfrei. "Wir haben den SFC Power Manager entwickelt, damit Soldaten im Feld und an Bord von Verteidigungsfahrzeugen jede verfügbare Stromquelle nutzen, eine große Bandbreite von Batteriearten nachladen und Geräte unterschiedlicher Spannungsklassen betreiben können - und zwar gleichzeitig", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. "In Kombination mit unserer tragbaren JENNY oder unserer fahrzeugbasierten EMILY Brennstoffzelle ermöglicht der intelligente SFC Power Manager optimale Stromverfügbarkeit und Einsatzflexibilität. Wir sehen eine wachsende Nachfrage für unsere taktischen Energienetzwerke in portablen, stationären und fahrzeugbasierten Verteidigungsanwendungen überall auf der Welt." Brennstoffzellenprodukte von SFC Energy AG sind bei zahlreichen internationalen NATO- und PfP-Verteidigungsorganisationen im Einsatz. Brennstoffzellen- und Zubehörprodukte von SFC Energy verfügen über eine Versorgungsnummer/NATO Stock Number und sind gemäß UN3473 für den Lufttransport zugelassen. Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Verteidigung, Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Wind-, Umwelt- und Telekommunikationsanwendungen sowie für das Verkehrsmanagement unter www.sfc-defense.com, www.efoy-pro.com und www.sfc.com. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). SFC Pressekontakt: Ulrike Bienert-Loy (vormals Schramm) Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.com 04.07.2018 Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857

