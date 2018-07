Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wels (pta005/04.07.2018/07:00) - Im ersten Halbjahr 2018 verkaufte KTM weltweit 126.800 Fahrzeuge unter den Marken KTM und Husqvarna Motorcycles und steigerte somit den Absatz um 15% gegenüber dem Vorjahr.



Die Einführung der Straßenmodelle bei KTM (2-Zylinder 800cc) und Husqvarna ist erfolgreich verlaufen. In allen Weltregionen konnte KTM im ersten Halbjahr deutlich an Marktanteilen zugewinnen.



Die vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr werden am 26. Juli 2018 veröffentlicht.



Rechtlicher Hinweis



DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER KTM INDUSTRIES AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



(Ende)



Aussender: KTM Industries AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: ir@ktm-industries.com Website: www.ktm-industries.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe), AT0000KTMI02 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1530680400472



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 04, 2018 01:01 ET (05:01 GMT)