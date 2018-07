Medienmitteilung

Zürich, 4. Juli 2018

LafargeHolcim ernennt neues Konzernleitungs-mitglied für die Region Naher Osten, Afrika

LafargeHolcim hat Miljan Gutovic per Juli 2018 zum neuen Konzernleitungsmitglied für die Region Naher Osten, Afrika ernannt. Er folgt auf Saâd Sebbar, der sich entschieden hat, seine Karriere ausserhalb des Konzerns fortzusetzen.

Jan Jenisch, CEO von LafargeHolcim: "Miljan ist ein sehr erfahrener und unternehmerisch agierender Manager für unser Geschäft im Nahen Osten und Afrika. In seinen vorherigen Rollen hat er erfolgreich Wachstumsstrategien entwickelt und umgesetzt. Er verfügt zudem über umfangreiche Erfahrungen in dieser Region."

Miljan Gutovic (39) ist australischer Staatsbürger und blickt auf eine mehr als 13-jährige Karriere in der Baustoffindustrie zurück. Er kam 2018 zu LafargeHolcim und war zuvor bei einem führenden Baustoffhersteller tätig. Er hat einen erfolgreichen Leistungsausweis als Verantwortlicher Manager in der Region Naher Osten sowie als Geschäftsleiter in Australien. Als Head of Marketing & Innovation war er bisher bei LafargeHolcim für Produktentwicklung und Kundenlösungen verantwortlich. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen und einen PhD im Bereich Ingenieurwissenschaften der University of Technology in Sydney.

