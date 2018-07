Auf der Fahrt in den Urlaub im richtigen Land vollzutanken, kann sich für Autofahrer richtig lohnen. So kostet ein Liter Super in Luxemburg laut ADAC im Durchschnitt nur 1,27 Euro, in den Niederlanden dagegen 1,76 Euro - das macht für eine Tankfüllung gut zehn Euro Unterschied. Auf der Reise nach Italien empfiehlt sich ein Tankstopp in Österreich:

Den vollständigen Artikel lesen ...