Im ersten Halbjahr 2018 verkaufte KTM weltweit 126.800 Fahrzeuge unter den Marken KTM und Husqvarna Motorcycles und steigerte somit den Absatz um 15% gegenüber dem Vorjahr. Die Einführung der Straßenmodelle bei KTM (2-Zylinder 800cc) und Husqvarna sei erfolgreich verlaufen. In allen Weltregionen konnte KTM im ersten Halbjahr deutlich an Marktanteilen zugewinnen, so das Unternehmen. Die vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr werden am 26. Juli 2018 veröffentlicht.

