Straumann Group übernimmt 30%-Anteil an botiss

Erfolgreiche Partnerschaft wird weiter ausgebaut

Straumann sichert sich Zugang zur Technologie von botiss und vertieft Zusammenarbeit

botiss profitiert von Straumanns weltweitem Vertriebsnetzwerk, vom Erfahrungsschatz bei Zulassungen und den Stärken von Straumann als Gesamtlösungsanbieter

Basel, 4. Juli 2018 - Die Straumann Group hat für eine ungenannte Summe eine Beteiligung von 30% an der botiss medical AG erworben, ihrem Partner für Biomaterialien. botiss ist ein schnell wachsendes, dynamisches Unternehmen, das sich bereits zu einem führenden Anbieter von Biomaterialien für die orale Chirurgie entwickelt hat. Die Übernahmevereinbarung erlaubt es der Straumann Group, ihr globales Distributionsnetz für botiss-Produkte weiter auszudehnen.

Genau wie die heute in einer separaten Medienmitteilung kommunizierte Investition der Gruppe in Createch Medical, Anbieter von CADCAM-Präzisionsprothetik, ist diese Investition ein weiterer Schritt bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie, ein Gesamtlösungsanbieter in den Bereichen Zahnersatz und ästhetische Zahnheilkunde zu werden.

Marco Gadola, CEO der Straumann Group,kommentierte: "botiss hat unserem regenerativen Geschäft in den vergangenen vier Jahren viel Schub verliehen und es uns ermöglicht, ein einmaliges Spektrum innovativer Biomaterialien für Implantations- und parodontale Verfahren anzubieten. Als wichtiger Teilhaber können wir nun zur Entwicklung und Gestaltung des botiss-Geschäfts beitragen. Gleichzeitig sichern wir uns den Zugang zu den Produkten und Technologien von botiss. Damit verfügen wir über eine gute Basis, um in den weiteren Ausbau dieses Geschäfts zu investieren.

Oliver Bielenstein, Mitgründer und geschäftsführender Partner von botiss,ergänzte: "Diese Partnerschaft im Bereich Biomaterialien hat der Zahnmedizin wichtige Impulse verliehen. Wir sind erfreut und stolz, dass sich Straumann entschieden hat, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen. Indem wir zusätzlich Ressourcen kombinieren, können wir unsere bestehenden Lösungen weltweit noch mehr Zahnärzten zur Verfügung stellen, weitere Innovationen entwickeln und Behandlungsmöglichkeiten sowie deren Ergebnisse verbessern."

Botiss Stand an der Internationalen Dental-Schau

Seit 2014 Partner

Die Hälfte aller implantologischen Eingriffe erfordern Knochenersatzmaterialien und Membranen. Dies hat Straumann und botiss 2014 veranlasst, ihre Kräfte zu bündeln, um weltweit Komplettlösungen für die orale Geweberegeneration anzubieten. Straumann erhielt von botiss die exklusiven Vertriebsrechte für die meisten Länder in Europa sowie inNord- und Südamerika. Die Übernahme des Deutschland-Vertriebs der Produkte von botiss und des deutschen Vertriebsteams durch Straumann im Jahr 2016 vertiefte die Partnerschaft weiter.

Die beiden Partner haben auch gemeinsam darauf hingearbeitet, behördliche Zulassungen zu erhalten. In den nächsten zwei Jahren sollen Produkte von botiss auch in Nordamerika, Asien/Pazifik und Indien auf den Markt gelangen. Im ersten Quartal dieses Jahres hat die Straumann Group die botiss-Palette sehr erfolgreich in Brasilien eingeführt. botiss ist finanziell erfolgreich; der auf Straumann entfallende Ergebnisanteil der nicht-kontrollierenden Beteiligung wird unter der Position "Anteiliges Ergebnis an assoziierten Unternehmen" in der Erfolgsrechnung der Straumann Group ausgewiesen.

Über botiss

Das in Berlin ansässige Unternehmen botiss biomaterials ist ein international führender Anbieter von Produkten für die oralen Geweberegeneration. Zu seinem umfassenden Sortiment klinisch bewährter, hochwertiger Lösungen zählen unter anderem Membranen für die geführte Gewebe- und Knochenregeneration, ein vollständiges Sortiment an bovinen, allogenen und synthetischen Knochenersatzmaterialien sowie Weichgewebetransplantate. botiss ist ein schnell wachsendes Unternehmen, dessen Produkte in führenden Zahnkliniken in ganz Europa verwendet und langjährige klinische Erfolge vorweisen. botiss kann auch auf Innovationen wie den maxgraft bonering für die Implantatierung bei gleichzeitiger Knochenaugmentation oder auf den für Patienten individualisierbaren CADCAM-Knochenblock maxgraft bonebuilder zurückblicken und verfügt über eine vielversprechende Innovations-Pipeline, die weitere Differenzierungsmöglichkeiten schaffen dürfte. Das privat gehaltene Unternehmen wurde 2008 von den beiden Geschäftsführern Oliver Bielenstein und Dr. Dražen Tadic gegründet.

Über die Straumann Group

Gemeinsam mit botiss und ihren anderen Partnern bietet die Straumann Group ein einzigartiges Spektrum regenerativer Lösungen für Implantations- und parodontale Verfahren an. Für die Kunden ist es von grossem Vorteil, dass sie Gesamtlösungen bequem von einem einzelnen Anbieter beziehen können, der ihnen zudem passende Dienstleistungen und Support bietet.

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahnersatz und kieferorthopädischer Lösungen, die Lächeln und Vertrauen wiederherstellen. Sie vereint unter ihrem Dach globale und internationale Marken, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz sowie in der korrektiven und der digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings und andere Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Dentalimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik sowie digitale bzw. kieferorthopädische Lösungen und Biomaterialien für den Einsatz in der restaurativen, ästhetischen und der präventiven Zahnmedizin.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt weltweit rund 5'000 Mitarbeitende. Ihre Produkte und Dienstleistungen werden über eigene Vertriebsgesellschaften sowie ein breites Netz von Vertriebsunternehmen in mehr als 100 Ländern verkauft.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11 / Fax: +41 (0) 61 965 11 01

Homepage: www.straumann-group.com (http://www.straumann-group.com)

Kontakte:

Corporate Communication Mark Hill: +41 (0) 61 965 13 21 Thomas Konrad: +41 (0) 61 965 15 46 E-Mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Fabian Hildbrand: +41 (0) 61 965 13 27 E-Mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche die gegenwärtige Sicht des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren verbunden, so dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser Mitteilung enthaltenen oder implizierten Aussagen abweichen können. Die von Straumann zur Verfügung gestellten Informationen entsprechen dem Kenntnisstand im Zeitpunkt der Veröffentlichung. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

# # #