Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

Die Geschäftsaktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Juni auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verbesserte sich auf 53,9 nach 52,9 im Mai. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Die Subindizes für Beschäftigung und Neugeschäft legten moderat zu, was weiterhin auf eine robuste Entwicklung des Sektors hindeutet, so Ökonom Zhengsheng Zhong von CEBM Group. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juni dagegen nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,5 (Mai: 51,9), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,6 Punkten prognostiziert.

Diskus Werke: 0,25 EUR Envitec Biogas: 1,00 EUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,1 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,4 1. Veröff.: 56,4 zuvor: 54,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 52,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 53,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 54,1 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,0

11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.719,60 0,23 Nikkei-225 21.741,68 -0,20 Schanghai-Composite 2.771,12 -0,57 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.349,14 0,91 DAX-Future 12.292,00 0,11 (21.00 Uhr) XDAX 12.306,81 0,11 (21.00 Uhr) MDAX 25.877,20 0,84 TecDAX 2.705,21 1,41 EuroStoxx50 3.406,34 1,01 Stoxx50 3.050,67 0,96 Dow-Jones 24.174,82 -0,54 S&P-500-Index 2.713,22 -0,49 Nasdaq-Comp. 7.502,67 -0,86 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,77 +31 (21.00 Uhr)

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,68 -0,68 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,29 0,29 -0,14 USA 2 Jahre 2,53 2,53 0,64 USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,03 -0,01

Ausblick: Mit einem leichteren Start an Europas Börsen rechnen Händler zur Wochenmitte. Der erhoffte Ausbruch über die Marke von 12.400 Punkten im DAX war am Vortag ausgeblieben, damit dürfte das deutsche Börsenbarometer den Tag unter dieser psychologischen Marke verbringen. Impulse aus den USA werden am Nachmittag fehlen, da dort aufgrund des "Independence Day" der Handel ruht. Da viele Marktteilnehmer damit sogar in ein verlängertes Wochenende starten, könnten klare US-Vorgaben für den Rest der Woche fehlen. Deutlichere Gewinnmitnahmen vor diesem Hintergrund mussten daher besonders die globalen Tech-Werte über sich ergehen lassen. Umgeschichtet wurde in Bonds, was global die Renditen nach unten drückte. An der Wall Street stellte der Chip-Sektor mit 1,9 Prozent Minus die Hauptverlierer. Aber auch der Index der Bank-Aktien gab um 1,2 Prozent nach. Gesucht waren dagegen Telekom-Aktien mit 1,2 Prozent Aufschlag. Händler beobachten nun mit Argusaugen, ob es sich hier um kurzfristige Eindeckungen und Gewinnmitnahmen vor der Feiertag handelt, oder ein systematischer Trend hin zu Umschichtungen in defensive Werte für das zweite Halbjahr eingeläutet wurde.

Rückblick: Positiv wurde gesehen, dass sich die Unionsparteien in Berlin auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt haben. Von dieser Seite gibt es zunächst Entwarnung, mehr allerdings nicht. Die Stimmung kann auch aus anderen Gründen schnell wieder drehen. Denn der Handelsstreit hängt weiter wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Für einen Kurseinbruch von 8,1 Prozent bei Glencore sorgte die Angst vor einer Strafzahlung in den USA. Wie Glencore mitteilte, hat das US-Justizministerium Unterlagen der Tochter Glencore Ltd. seit 2007 angefordert mit Blick auf die Einhaltung des U.S. Foreign Corrupt Practices Act in Nigeria, Kongo und Venezuela.

Fester - Allianz gewannen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 3,2 Prozent. Gefragt waren auch die als defensiv geltenden Versorger: Für Eon ging es 2,4 Prozent nach oben, RWE gewannen 3,9 Prozent. Anleger mögen, dass deren Geschäftsmodell vom Handelsstreit kaum betroffen ist. Commerzbank schlossen nach volatilem Verlauf mit einem Plus von 0,6 Prozent. Die Bank hat den Geschäftsbereich Equity Markets und Commodities (EMC) an die französische Societe Generale (SocGen) verkauft. "Für die SocGen ist die Nachricht eigentlich positiver als für die Commerzbank", sagte ein Händler. Denn die Commerzbank verkaufe bereits ihr Tafelsilber. Für Merck ging es 0,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat ein Strategie-Update zum Geschäftsbereich Performance Materials vorgestellt. Die Grenke-Aktie legte nach der erhöhten Prognose um 3,4 Prozent zu. Osram wurden nach der jüngsten Gewinnwarnung weiter gemieden und verloren 4,3 Prozent. Der chinesische Ankeraktionär von Kion, Weichai Power, hat seine Beteiligung bei dem Wiesbadener Gabelstapler-Hersteller bis auf 45 Prozent aufgestockt - das Kion-Papier gewann 3,1 Prozent.

Die Aktien der Automobilhersteller reagierten kaum auf die US-Absatzzahlen: Daimler legten 0,2 Prozent zu, BMW gaben 0,2 Prozent nach und VW zeigten sich unverändert. Die Deutz-Aktie wurde dagegen 2 Prozent höher getaxt, nachdem das Unternehmen seinen Rückzug aus dem Joint Venture Deutz (Dalian) Engine in China angekündigt hatte.

Leichter - Die US-Börsen profitierten nur anfangs von den guten Vorgaben aus Europa. Die Gewinne bröckelten jedoch bald, weil Anleger vor der Feiertagspause am Mittwoch kein Risiko eingehen wollten, schließlich schwelt der Handelsstreit der USA mit anderen Ländern weiter und birgt reichlich Unwägbarkeiten. Dünne Umsätze in der verkürzten Sitzung am Tag vor dem Independence Day hätten die Kursausschläge verstärkt, sagten Beobachter. Gute Daten zu den Auftragseingängen stützten den Markt in dieser Situation nicht. Aktien des Energiesektors blieben auch dann noch gesucht, als die Ölpreise schon wieder in negatives Terrain gedreht hatten. Der Sektor gewann 0,7 Prozent. Im Dow stiegen Exxon Mobil und Chevron um 0,6 und 0,4 Prozent. Chesapeake Energy gewannen 1,9 Prozent. Tesla bauten ihre Vortagsverluste kräftig aus und verloren weitere 7,2 Prozent. Die Aktie war am Montag im späten Handel stärker unter Druck geraten, als der Weggang des Chef-Ingenieurs Doug Field bekannt geworden war. Am Dienstag hat sich nun JP Morgan kritisch zur Tesla-Aktie geäußert und die Empfehlung "Underweight" bekräftigt. US-Staatsanleihen profitierten von der Unsicherheit um die weitere Entwicklung des Handelsstreits und den Verlusten an den Aktienmärkten. Die Zehnjahresrendite sank um 4 Basispunkte auf 2,83 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 15.15 Uhr EUR/USD 1,1669 +0,1% 1,1658 1,1655 EUR/JPY 128,85 -0,1% 128,94 128,93 EUR/CHF 1,1574 +0,0% 1,1570 1,1569 GBP/EUR 1,1316 -0,0% 1,1418 1,1309 USD/JPY 110,43 -0,2% 110,61 110,62 GBP/USD 1,3205 +0,1% 1,3192 1,3181 Bitcoin BTC/USD 6.490,39 -2,3% 6.646,41 6.594,15

Im Euro-Dollar-Paar bewegte sich wenig. Mit einem Stand von 1,1660 Dollar zeigte sich die Gemeinschaftswährung minimal höher als am späten Montag. Auch in Asien notiert die Gemeinschaftswährung um dieses Niveau seitwärts.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,65 74,14 +0,7% 0,51 +25,6% Brent/ICE 78,16 77,76 +0,5% 0,40 +21,1%

July 04, 2018 01:35 ET (05:35 GMT)

Am Ölmarkt erlebten die Preise eine Berg- und Talfahrt. Nach einer Erholung im frühen Handel erhielten die Preise einen neuerlichen Dämpfer: Laut "Al Arabiya" hat Saudi-Arabien seine Bereitschaft bekräftigt, freie Kapazitäten zu nutzen, um den Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten. Händler berichteten überdies von Spekulationen, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Reserven auf den Markt bringen. Die Ölpreise fielen daraufhin zeitweise in negatives Terrain, aus dem sie aber wieder knapp ins Plus fanden, denn einem möglichen höheren Angebot aus den USA und Saudi-Arabien stehen Lieferausfälle in anderen Ländern gegenüber, unter anderem in Libyen, wo wegen bewaffneter Konflikte größere Ölhäfen geschlossen sind. Hinzu kamen geringere Lieferungen aus Kanada, weil es dort zu einem Stromausfall in einer Ölsand-Anlage gekommen war. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg im späten Handel um 0,3 Prozent auf 74,15 Dollar. Brentöl tendierte 0,1 Prozent höher bei 77,41 Dollar. In Asien bauen die Preise ihr Plus noch leicht aus.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,17 1.252,75 +0,4% +5,42 -3,4% Silber (Spot) 16,08 16,03 +0,3% +0,05 -5,0% Platin (Spot) 841,05 843,00 -0,2% -1,95 -9,5% Kupfer-Future 2,91 2,91 +0,1% +0,00 -12,6%

Der Goldpreis erholte sich etwas von dem jüngsten Rutsch. Die Feinunze wurde mit 1.254 Dollar bezahlt und damit 1,0 Prozent höher als zum Vortagsschluss. Im Tagestief am Dienstag war Gold bereits auf 1.240 Dollar gefallen. Teilnehmer sahen in den Gewinnen aber nicht mehr als eine reine Gegenbewegung nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen.

Bei den Beratungen des Koalitionsausschusses über den Asylbeschluss der Union sind nach den Worten von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles Fortschritte erreicht worden. Es habe "intensive Gespräche" mit der Unionsspitze gegeben, "wir sind aber noch nicht ganz zusammen", sagte Nahles an Dienstagabend in Berlin. Es werde noch weitere Gespräche in dieser Woche geben. Konkret nannte Nahles den Donnerstagabend für ein weiteres Treffen.

Die österreichische Regierung will nach dem Asylkompromiss von CDU und CSU keine Verträge zulasten des eigenen Landes akzeptieren. Seine Regierung sei "sicherlich nicht bereit, Verträge zulasten Österreichs abzuschließen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA bei einer Pressekonferenz mit Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

Der zwischen CDU und CSU vereinbarte Kompromiss zur Migrationspolitik ist nach Einschätzung des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker "auf erste Sicht" mit EU-Recht vereinbar. Er habe den Kompromiss allerdings noch nicht im Detail studieren können, fügte Juncker vor Journalisten im Straßburger Europaparlament hinzu. Auch wisse er nichts über eine Vereinbarung im Bundeskabinett.

Yutaka Harada, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, hat Kritik an dem ultralockeren Kurs der Zentralbank zurückgewiesen und betont, jede sofortige Zinserhöhung würde dem Finanzsektor nur schaden.

Die meisten Hersteller berichteten über steigende Absatzzahlen, wobei sich bei den deutschen Autobauern ein sehr gemischtes Bild zeigte. Während VW trotz des Diesel-Skandals einen Anstieg der Verkaufszahlen um 5,7 Prozent verbuchen konnte und die Nachfrage nach Porsche um 8,3 Prozent anstieg, stagnierte der Absatz bei Audi und BMW nahezu. Beide Hersteller meldeten geringfügige Zuwächse um 0,3 bzw. 0,5 Prozent. Der US-Absatz der Marke Mercedes sank im vergangenen Monat um 9,7 Prozent. Der Autobauer begründete das mit der schlechten Verfügbarkeit einiger Modelle, die auf einen Brand bei einem Zulieferer zurückzuführen sei.

Der UN-Sicherheitsrat kommt am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zur Lage im Südwesten Syriens zusammen. Die Bemühungen um eine Deeskalation der Lage müssten intensiviert werden, forderte die schwedische UN-Vertretung, welche die Sitzung gemeinsam mit Kuwait gefordert hatte.

will aus seinem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Deutz (Dalian) Engine vollständig aussteigen. Der Ausstieg soll im zweiten Halbjahr erfolgen und im laufenden Jahr einen Erlös von knapp 10 Millionen Euro bringen.

kauft das kanadische Unternehmen V-Neo, einen Anbieter integrierter IT-Lösungen für die Versicherungsbranche mit Kunden auch in Belgien und Frankreich. Das 2011 gegründete Unternehmen beschäftige 160 Mitarbeiter. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der französische Opel-Eigentümer PSA erwägt einem französischen Medienbericht zufolge den Verkauf eines Teils des Opel-Forschungs- und Entwicklungszentrums in Rüsselsheim. Die Zeitung Le Monde berichtete am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe, PSA und Opel hätten Entwicklungsdienstleister sondiert, darunter die französischen Altran, Akka und Segula sowie den deutschen Bertrandt.

July 04, 2018 01:35 ET (05:35 GMT)

