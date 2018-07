Die Schweizer Großbank UBS hat Thyssenkrupp nach der gemeinsamen Absichtserklärung mit Tata Steel über die Schaffung eines Gemeinschaftsunternehmens von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 30 Euro angehoben. Die Zusammenlegung von Stahlaktivitäten beider Unternehmen dürften die Anleger als Startschuss zur Auflösung der komplexen Firmenstruktur von Thyssenkrupp sehen, was die Aktie aber noch nicht einpreise, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte nun eine Bewertung der einzelnen Teile des Unternehmens vornehmen, das sich künftig auf den Technologiebereich fokussieren wolle. Dem trage er mit einer entsprechenden Änderung seines Bewertungsmodells Rechnung./gl/bek Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

