Die Aussicht auf am Freitag in Kraft tretende US-Zölle auf chinesische Waren belastet die Märkte. Auch der Asylstreit der Bundesregierung zieht weiter Kreise.

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Mittwoch wegen des weltweit schwelenden Handelsstreits zurückhalten. Banken und Broker sagten eine etwas schwächere Eröffnung des Dax voraus. Am Dienstag hatte er nach der Einigung der Union im Asylstreit 0,9 Prozent zugelegt und bei 12.349 Punkten geschlossen. Im vorbörslichen Handel notierte er laut der Internetplattform IG zuletzt 0,25 Prozent im Minus bei 12.318 Punkten.

Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...