Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy von 11,40 auf 9,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zielsenkung reflektiere niedrigere Gewinnerwartungen je Aktie sowie eine geringeren Marktwert der Metro AG, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe die Wachstumserwartungen für das Geschäft im deutschsprachigen Raum wegen des schwierigen Umfeldes in der Schweiz reduziert./mis/bek Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007257503