DGAP-Media / 2018-07-04 / 07:45 *Instone Real Estate schließt Wohnprojekt "Halle 17" in Köln erfolgreich ab* *- *_Sämtliche 47 Eigentumswohnungen vor Fertigstellung verkauft_ _- Übergabe an Wohnungseigentümer erfolgt fristgerecht_ _- Revitalisierungsprojekt auf historischem Industriegelände im Kölner Norden wird planmäßig im Zeit- und Kostenrahmen abgeschlossen_ _- Veräußerungserlöse von rund 30 Millionen Euro übersteigen Erwartungen bei Projektbeginn _ *Essen/Köln, den 4. Juli 2018: *Der börsennotierteWohnentwickler Instone Real Estate hat sein Projekt "Halle 17" in Köln-Nippes planmäßig fertiggestellt. Sämtliche 47 Eigentumswohnungen wurden vor Fertigstellung an Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft und werden in den nächsten Wochen fristgerecht an die neuen Eigentümer übergeben. Darüber hinaus sind 77 Tiefgaragenstellplätze und drei Gewerbeeinheiten entstanden, die ebenfalls verkauft wurden. Die ursprüngliche Planung in Bezug auf Kosten, Zeiten und Qualitäten wurde vollständig eingehalten. Insgesamt realisiert Instone mit dem Projekt Veräußerungserlöse von rund 30 Millionen Euro und einen durchschnittlichen Verkaufspreis je Quadratmeter von etwa 5.000 Euro. Damit konnte die Erlöserwartung bei Projektbeginn übertroffen werden. Instone hatte die denkmalgeschützte Industriehalle auf dem historischen Clouth-Gelände im Dezember 2014 erworben und anschließend unter Beibehaltung der Fassade behutsam entkernt und revitalisiert. Andreas Gräf, CDO der Instone Real Estate Group: "Im Rahmen dieses spannenden Revitalisierungsprojekts haben wir 47 Wohnungen mit zeitgemäßen Wohnraumkonzepten erfolgreich realisiert und dabei gleichzeitig ansprechende Industriearchitektur erhalten. Unsere ,Halle 17' stellt damit eine wertvolle Bereicherung für das derzeit entstehende Clouth-Quartier dar." Gräf ergänzt: "Wir sind mit dem gesamten Projektverlauf sehr zufrieden und freuen uns, nun wie geplant die Wohnungen an ihre Eigentümer übergeben zu können. Die Käufer kommen überwiegend aus der direkten Umgebung. Das spiegelt die hohe Attraktivität des Projekts für Köln und den Standort Nippes wider." Das Clouth-Quartier wird von der Stadtentwicklungsgesellschaft "moderne stadt" auf dem 160.000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen, von Franz Clouth gegründeten Rheinischen Gummiwarenfabrik, entwickelt. Bis Ende 2022 soll ein lebendiges Stadtquartier mit rund 1.200 Wohnungen, 500 Arbeitsplätzen, Künstlerateliers, Gastronomie sowie attraktiven Freiflächen entstehen. *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. März 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,4 Milliarden und mehr als 8.000 Einheiten. Instone ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. *Pressekontakt Instone Real Estate* c/o RUECKERCONSULT GmbH Franziska Jenkel Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-61 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Instone Real Estate Group N.V. Schlagwort(e): Immobilien 2018-07-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group N.V. Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: NL0012757355 WKN: A2JCTW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 701421 2018-07-04

