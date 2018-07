DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Independence Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Geschäftsaktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Juni auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verbesserte sich auf 53,9 nach 52,9 im Mai. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Die Subindizes für Beschäftigung und Neugeschäft legten moderat zu, was weiterhin auf eine robuste Entwicklung des Sektors hindeutet, so Ökonom Zhengsheng Zhong von CEBM Group. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juni dagegen nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,5 (Mai: 51,9), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 51,6 Punkten prognostiziert.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.719,60 +0,23% Nikkei-225 21.756,83 -0,13% Hang-Seng-Index 28.187,41 -1,25% Kospi 2.267,68 -0,22% Schanghai-Composite 2.771,02 -0,57% S&P/ASX 200 6.177,60 -0,52%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Es bleibt mehrheitlich bei fallenden Kursen. Zwar zeigten einige Börsen der Region am Vortag Erholungsansätze, doch von einer tiefgreifenden Erholung konnte keine Rede sein. Nun taumeln viele Handelsplätze Richtung Ständen, die zuletzt im Herbst 2017 gesehen wurden. Selbst ein etwas höher gestellter Renminbi in China und ein im Juni auf ein Viermonatshoch gestiegener Caixin-Einkaufsmanagerindex der chinesischen Dienstleister beruhigt nicht. In Australien stützen auch besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze nicht. Analysten interpretieren die Daten dennoch als äußerst mau. Übergeordnet bleibt die Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur als Folge der US-Zoll- und Handelspolitik der entscheidende Bremsklotz, zumal es eine weitere Verschärfung im Handelsstreit gibt. Im Vorfeld der am Freitag in Kraft tretenden US-Importzölle auf chinesische Exporte hat ein chinesisches Gericht einen temporären Verkaufsstopp von Speicherhalbleitern des US-Technologiekonzerns Micron Technology in China verhängt. Das Gericht urteilte zu Gunsten von United Microelectronics. Deren Aktien steigen in Taipeh um 0,6 Prozent. HTC brechen um weitere 4,4 Prozent auf den tiefsten Wert seit annähernd drei Jahren ein. Der Mobiltelefonhersteller leidet unter der Konkurrenz chinesischer und südkoreanischer Anbieter und will 1.500 Stellen abbauen.

US-NACHBÖRSE

Im späten Geschäft des regulären Handels platzte die Nachricht aus China zu Micron Technology. Ein chinesisches Gericht untersagte dem US-Technologiekonzern bis auf Weiteres den Verkauf von Speicherchips in der Volksrepublik. Das Gericht gab einer Patentverletzungsklage des taiwanschen Konkurrenten United Microelectronics statt. Nachdem Micron Technology im regulären Handel um 5,5 Prozent abgestürzt waren, ging es nachbörslich um weitere 1,4 Prozent gen Süden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.174,82 -0,54 -132,36 -2,20 S&P-500 2.713,22 -0,49 -13,49 1,48 Nasdaq-Comp. 7.502,67 -0,86 -65,01 8,68 Nasdaq-100 7.014,55 -1,17 -83,27 9,66 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 487 Mio 750 Mio (verkürzter Handel am Di.) Gewinner 1.858 1.618 Verlierer 1.070 1.362 Unverändert 120 101

Leichter - Die US-Börsen profitierten nur anfangs von den guten Vorgaben aus Europa. Die Gewinne bröckelten jedoch bald, weil Anleger vor der Feiertagspause am Mittwoch kein Risiko eingehen wollten, schließlich schwelt der Handelsstreit der USA mit anderen Ländern weiter und birgt reichlich Unwägbarkeiten. Dünne Umsätze in der verkürzten Sitzung am Tag vor dem Independence Day hätten die Kursausschläge verstärkt, sagten Beobachter. Gute Daten zu den Auftragseingängen stützten den Markt in dieser Situation nicht. Aktien des Energiesektors blieben auch dann noch gesucht, als die Ölpreise schon wieder in negatives Terrain gedreht hatten. Der Sektor gewann 0,7 Prozent. Im Dow stiegen Exxon Mobil und Chevron um 0,6 und 0,4 Prozent. Chesapeake Energy gewannen 1,9 Prozent. Tesla bauten ihre Vortagsverluste kräftig aus und verloren weitere 7,2 Prozent. Die Aktie war am Montag im späten Handel stärker unter Druck geraten, als der Weggang des Chef-Ingenieurs Doug Field bekannt geworden war. Am Dienstag hat sich nun JP Morgan (JPM) kritisch zur Tesla-Aktie geäußert und die Empfehlung Underweight bekräftigt.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,53 -2,4 2,55 132,6 5 Jahre 2,72 -2,9 2,75 80,0 7 Jahre 2,80 -3,7 2,83 55,0 10 Jahre 2,83 -3,7 2,87 38,6 30 Jahre 2,96 -3,4 2,99 -10,9

Staatsanleihen profitierten von der Unsicherheit um die weitere Entwicklung des Handelsstreits und den Verlusten an den Aktienmärkten. Steigende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 4 Basispunkte auf 2,83 Prozent fallen. Am Anleihemarkt fand am Dienstag ebenfalls eine verkürzte Sitzung statt, diese dauerte jedoch bis 20.00 Uhr MESZ.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1670 +0,1% 1,1658 1,1668 -2,9% EUR/JPY 128,78 -0,1% 128,94 129,56 -4,8% EUR/GBP 0,8836 -0,0% 0,8838 0,8855 -0,6% GBP/USD 1,3205 +0,1% 1,3192 1,3179 -2,3% USD/JPY 110,38 -0,2% 110,61 110,99 -2,0% USD/KRW 1116,55 +0,2% 1114,33 1112,85 +4,6% USD/CNY 6,6291 -0,2% 6,6425 6,6628 +1,9% USD/CNH 6,6399 -0,4% 6,6697 6,6718 +1,9% USD/HKD 7,8433 -0,0% 7,8449 7,8458 +0,4% AUD/USD 0,7401 +0,2% 0,7383 0,7386 -5,3% NZD/USD 0,6765 +0,1% 0,6756 0,6724 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.509,09 -2,1% 6.646,41 6.647,56 -52,3%

Im Euro-Dollar-Paar bewegte sich wenig. Mit einem Stand von 1,1660 Dollar zeigte sich die Gemeinschaftswährung minimal höher als am späten Montag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,54 74,14 +0,5% 0,40 +25,5% Brent/ICE 78,10 77,76 +0,4% 0,34 +21,0%

Am Ölmarkt erlebten die Preise eine Berg- und Talfahrt. Nach einer Erholung im frühen Handel erhielten die Preise einen neuerlichen Dämpfer: Laut "Al Arabiya" hat Saudi-Arabien seine Bereitschaft bekräftigt, freie Kapazitäten zu nutzen, um den Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten. Händler berichteten überdies von Spekulationen, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Reserven auf den Markt bringen. Die Ölpreise fielen daraufhin zeitweise in negatives Terrain, aus dem sie aber wieder knapp ins Plus fanden, denn einem möglichen höheren Angebot aus den USA und Saudi-Arabien stehen Lieferausfälle in anderen Ländern gegenüber, unter anderem in Libyen, wo wegen bewaffneter Konflikte größere Ölhäfen geschlossen sind. Hinzu kamen geringere Lieferungen aus Kanada, weil es dort zu einem Stromausfall in einer Ölsand-Anlage gekommen war. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg im späten Handel um 0,3 Prozent auf 74,15 Dollar. Brentöl tendierte 0,1 Prozent höher bei 77,41 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,00 1.252,75 +0,4% +5,25 -3,4% Silber (Spot) 16,07 16,03 +0,3% +0,04 -5,1% Platin (Spot) 840,50 843,00 -0,3% -2,50 -9,6% Kupfer-Future 2,91 2,91 +0,1% +0,00 -12,6%

Der Goldpreis erholte sich etwas von dem jüngsten Rutsch. Die Feinunze wurde mit 1.254 Dollar bezahlt und damit 1,0 Prozent höher als zum Vortagsschluss. Im Tagestief am Dienstag war Gold bereits auf 1.240 Dollar gefallen. Teilnehmer sahen in den Gewinnen aber nicht mehr als eine reine Gegenbewegung nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

SYRIENKRISE

Der UN-Sicherheitsrat kommt am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zur Lage im Südwesten Syriens zusammen. Die Bemühungen um eine Deeskalation der Lage müssten intensiviert werden, forderte die schwedische UN-Vertretung, welche die Sitzung gemeinsam mit Kuwait gefordert hatte.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Mai Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,4% (PROG: +0,3%)

GELDPOLITIK JAPAN

Yutaka Harada, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, hat Kritik an dem ultralockeren Kurs der Zentralbank zurückgewiesen und betont, jede sofortige Zinserhöhung würde dem Finanzsektor nur schaden. "Wenn die Bank tatsächlich die Zinssätze erhöhen würde, würden die Anleihe- und Aktienkurse sinken und der Yen würde aufwerten", sagte der Geldpolitiker Harada.

US-AUTOMOBILABSATZ

Juni 2018 2017 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 28.941 27.377 +5,7% AUDI 19.471 19.416 +0,3% BMW 33.553 33.372 +0,5% DAIMLER 29.125 32.328 -9,9% PORSCHE 4.892 4.516 +8,3% FORD 230.635 227.979 +1,2% FIAT CHRYSLER 202.264 187.348 +8% GENERAL MOTORS k.A. TOYOTA 209.602 202.376 +3,6% HONDA 146.563 k.A. +4,8% NISSAN 145.096 k.A. +1% HYUNDAI 64.052 k.A. +18% k.A. keine Angabe - Zahlen absolut.

MICRON TECHNOLOGY/HANDELSSTREIT

Weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Ein chinesisches Gericht hat dem US-Unternehmen Micron Technology bis auf Weiteres den Verkauf von Halbeitern und -produkten in China untersagt und damit zugunsten eines taiwanschen Unternehmens entschieden. An der Börse wird dies als ein klares politisches Signal gewertet. Der Schritt dürfte eine Retourkutsche auf den möglichen US-Bann für China Mobile sein.

BARNES & NOBLE

Die US-Buchhandelskette hat sich von ihrem Chef getrennt. Demos Parneros habe gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen, heißt es. Der Manager bekomme keine Abfindung.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

