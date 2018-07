Die anhaltenden Engpässe am internationalen Ölmarkt belasten den Preis. Am Mittwoch scheint sich der Kurs aber zu stabilisieren.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch von ihrem Preisrutsch am Dienstagnachmittag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 78,11 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 40 Cent ...

