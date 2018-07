Die Schweizer Bank Credit Suisse hat FMC von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 91 Euro gesenkt. Das zunehmende Risiko eines Druck auf die Gewinnmargen des Dialysespezialisten finde in den mittelfristigen Gewinnerwartungen des Marktes nicht ausreichend Beachtung, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnten die Medicare-Kostenerstattungen in den USA teilweise sinken, nachdem FMC durch den Wechsel eines Medikamentes Kosten spare. Zudem gebe es Lohnkostendruck in den USA. Auch könnte FMC nach Übernahmen Ausschau halten./mis/bek Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-07-04/08:42

ISIN: DE0005785802