Die Analysten von Goldman Sachs passen das Kursziel für die CA Immo-Aktie von 23,5 auf 27,5 Euro an und bestätigen die Neutral-Empfehlung. Macquarie bestätigt EVN mit Outperform, hebt aber ebenfalls das Kursziel an, und zwar von 18,5 auf 20,0 Euro. Ein Upgrade gibt es für die OMV , und zwar von Reduce auf Neutral von Concorde Securities. Das Kursziel wurde aber mit 50,4 Euro bestätigt. Kepler Cheuvreux nimmt unterdessen die Coverage für OMV wieder auf und meint "Halten" mit Kursziel 51,0 Euro. Auch zu Zumtobel gibt es neues Research-Material: Kepler Cheuvreux reduziert das Rating von Buy auf Reduce und das Kursziel von 12,5 auf 5,0 Euro. In eine ähnliche Region geht die Berenberg Bank, die das Zumtobel-Kursziel bei 5,2 Euro ansiedelt (zuvor 8,0...

