Die FMA hat einen Leitfaden zur IT-Sicherheit in Versicherungsunternehmen veröffentlicht und setzt damit eigenen Angaben zufolge einen weiteren Schritt, um den österreichischen Finanzmarkt fit für die Digitalisierung zu machen. "Versicherungsunternehmen erbringen essenzielle Finanzdienstleistungen für ihre Kunden. Die zunehmende Digitalisierung des Versicherungsgeschäfts muss daher mit hohen Anforderungen an die Sicherheit der Systeme und Daten einhergehen. Wir wollen mit diesem Leitfaden auch das Vertrauen der Versicherungskunden in digitale Technologien und in die Datensicherheit erhöhen", so die Vorstände der FMA, Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller. Der Leitfaden zur IT-Sicherheit für die Versicherungsbranche ist bereits der...

