Ein chinesisches Gericht hat dem amerikanischen Halbleiterhersteller Micron offenbar den Verkauf von 26 Chip-Produkten in der Volksrepublik untersagt. Grund für die einstweilige Verfügung ist eine angebliche Patentrechtsverletzung. Grund zur Freude für den Konkurrenten UMC - dessen Aktien stiegen im frühen Handel um mehr als 3 %. Die beiden Chiphersteller streiten seit längerem. Im Dezember reichte Micron im US-Bundesstaat Kalifornien eine Zivilklage ein, in der UMC die Verletzung geistigen Eigentums vorgeworfen wird. UMC konterte mit einer Klage in China.



