Trade des Tages - Tesla $TSLA Short im 5 Minuten Chart!

Wieder konnten wir im Traders Live Chat beim Elektrofahrzeugherstellerim gestrigen Handel eine überaus profitable Situation für uns nutzen. Bevor ich aber zu dem Trade komme, möchte ich noch ein wenig ausholen. Der Grund für den Short-Einstieg kam nicht von ungefähr. Im Chart ist die Schwäche der Aktie bereits seit Montag im Tageschart deutlich erkennbar. So bildete sich hier eine große rote Ausverkaufskerze im Zusammenhang mit einem sogenannten "bearisch engulfing". Die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Folgebewegung nach unten war demnach sehr hoch, weshalb ich mir das Papier für den gestrigen Handelstag bereits auf die Speisekarte gegeben habe.Der Trade selbst war denkbar einfach. Ich wartete geduldig auf eine Situation, wo ich mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis einen Einstieg suchen konnte. Kurz nach 16 Uhr unserer Zeit bildete sich eine kleine technsiche Gegenreaktion nach oben. Wir haben diese Situation im Traders Live Chat besprochen und gingen davon aus, dass das Papier von hier aus wieder nach unten drehen könnte. Die Aktie versuchte den VWAP zu brechen, doch die grüne Ausbruchskerze wurde in Folge rasch wieder negiert. Exakt dies war die Trading-Chance. Meinen Short eröffnete ich knapp unter der Marke von 322 US-Dollar mit einem Stopp bei 326 US-Dollar. Mein Risiko betrug demnach 4 USD je Aktie. Einige Teilgewinne habe ich bereits mitgenommen. Der Rest befindet sich derzeit bereits mit über 11 USD je Aktie im Gewinn und ich halte die Position für einen möglichen Swing-Short. Gratulation an alle Trader bei ratgeberGELD.at, welche diesen Trade mitgemacht haben.