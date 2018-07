flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) im August-Kontrakt an der NYMEX könnte weiter haussieren. Die Nachfrage nach Rohöl wurde zuletzt vor allem in einem Bericht von Morgan Stanley als äußerst robust beschrieben. Die US-Lagerbestände befinden sich in einer angespannten Lage. Dennoch bleibt fraglich, inwieweit eine erhöhte Produktion Saudi-Arabiens, Russlands, Kuwaits und der Vereinigten Arabischen Emirate die mühsam erzielten Erfolge der OPEC zunichte machen könnten. Die Preise würden dann auch wieder sichtlich fallen und gerade dies kann auch nicht im Sinne der US-Administration sein. Fallende Rohöl- und Gaspreise tragen letztendlich wieder zu deutlich reduzierten Inflationsraten bei.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 22. Mai 2018 bei 72,70 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 15. Juni 2018 bei 64,09 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 75,99/78,02 und 79,30 US-Dollar zu ermitteln. Die Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 72,70/70,65 und 69,40 US-Dollar.

