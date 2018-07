Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD strebt nach den Worten ihres Generalsekretärs Lars Klingbeil eine Einigung in der Koalition über die Asylfrage an, will aber zuvor noch zahlreiche Sachfragen geklärt wissen. "Es gibt viele Fragen auf fachlicher Ebene, die geklärt werden müssen", sagte Klingbeil, der im ZDF-Morgenmagazin am Rande der laufenden Sondersitzung der SPD-Fraktion befragt wurde.

"Wir werden hoffentlich in der Koalition ein Ergebnis erzielen", hob er aber hervor. Es gebe eine "Herausforderung in der Sache", und die SPD sei "bereit, in der Sache zu reden". Geschlossene Einrichtungen lehne die Partei aber ab. Mit der SPD werde es keine "Massenlager" geben, in denen Menschen wochenlang eingesperrt seien. Auch sei es völlig unklar, ob Österreich mitmache. Die Gespräche des geschwächten Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) in Wien gelte es abzuwarten.

