FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist mit einem moderaten Plus in den Handel am Mittwoch gestartet. Die technischen Analysten der Commerzbank sehen aktuell eine kleine Stabilisierung in Form eines Trading-Marktes an der 10-Tage Linie. Dieser dürfte sich zunächst ausweiten, wobei spätestens die Zone um 12.533 bis 12.600 Punkte als Widerstand einen möglichen Aufwärtsdrang deckeln sollte.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 22 auf 12.311 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.314,5 Punkten und das Tagestief bei 12.281 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.200 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2018 02:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.