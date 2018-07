FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Rücksetzer, aber weiterhin auf hohem Niveau, ist der Bund-Future in den Handel am Mittwoch gestartet. Für die Anleiheexperten der Commerzbank hält der Trend solider Bundesanleihen und einer flacheren Zinskurve an. Eine neue Richtung sei zur Wochenmitte unwahrscheinlich. Zum einen bleibe in den USA der Handel auf Grund des "Independence Day" geschlossen, zum anderen sei der Daten- und Angebotskalender leer.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert sechs Ticks auf 162,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,7 Prozent und das Tagestief bei 162,6 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.925 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert einen Tick auf 132,19 Prozent.

July 04, 2018

