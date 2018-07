Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstsleistungssektor-PMI steigt auf Viermonatshoch

Die Geschäftsaktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Juni auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verbesserte sich auf 53,9 nach 52,9 im Mai. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Japanischer Zentralbanker weist Kritik an langer Lockerung zurück

Yutaka Harada, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, hat Kritik an dem ultralockeren Kurs der Zentralbank zurückgewiesen und betont, jede sofortige Zinserhöhung würde dem Finanzsektor nur schaden. "Wenn die Bank tatsächlich die Zinssätze erhöhen würde, würden die Anleihe- und Aktienkurse sinken und der Yen würde aufwerten", sagte der Geldpolitiker Harada am Mittwoch in einer Rede. "Das wiederum würde die Unternehmensgewinne belasten, die Kreditkosten würden steigen, so dass die Privatbanken erheblichen Schaden erleiden würden."

Klingbeil: SPD will zu Asylpolitik in der Sache reden

Die SPD strebt nach den Worten ihres Generalsekretärs Lars Klingbeil eine Einigung in der Koalition über die Asylfrage an, will aber zuvor noch zahlreiche Sachfragen geklärt wissen. "Es gibt viele Fragen auf fachlicher Ebene, die geklärt werden müssen", sagte Klingbeil, der im ZDF-Morgenmagazin am Rande der laufenden Sondersitzung der SPD-Fraktion befragt wurde.

Kurz: Wien schließt keine Verträge zulasten Österreichs ab

Die österreichische Regierung will nach dem Asylkompromiss von CDU und CSU keine Verträge zulasten des eigenen Landes akzeptieren. Seine Regierung sei "sicherlich nicht bereit, Verträge zulasten Österreichs abzuschließen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA bei einer Pressekonferenz mit Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

Juncker: Migrationskompromiss der Union vermutlich mit EU-Recht vereinbar

Der zwischen CDU und CSU vereinbarte Kompromiss zur Migrationspolitik ist nach Einschätzung des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker "auf erste Sicht" mit EU-Recht vereinbar. Er habe den Kompromiss allerdings noch nicht im Detail studieren können, fügte Juncker am Dienstag vor Journalisten im Straßburger Europaparlament hinzu. Auch wisse er nichts über eine Vereinbarung im Bundeskabinett.

Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Südwesten Syriens

Der UN-Sicherheitsrat kommt am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zur Lage im Südwesten Syriens zusammen. Die Bemühungen um eine Deeskalation der Lage müssten intensiviert werden, forderte die schwedische UN-Vertretung, welche die Sitzung gemeinsam mit Kuwait gefordert hatte. Die zunehmende Gewalt in der Region zeige "das erneute Scheitern der Konfliktparteien, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schützen. Die Sitzung am Donnerstagmorgen findet hinter verschlossenen Türen statt.

Hochrechnung: Ende 2018 mehr als 200.000 Elektroautos in Deutschland

Ende dieses Jahres könnten auf Deutschlands Straßen mehr als 200.000 Elektrofahrzeuge fahren. Einer Hochrechnung der Unternehmensberatung Horváth & Partners zufolge werden Ende 2022 mehr als eine Million batteriebetriebene und Hybrid-Autos unterwegs sein - zwei Jahre später, als die Bundesregierung ursprünglich angepeilt hatte. Dennoch nannte der Autoexperte der Unternehmensberatung, Oliver Greiner, die bisherige Wachstumsrate ein "ermutigendes Zeichen".

Schwere Krawalle in Nantes nach Tötung von 22-Jährigem durch Polizei

In der westfranzösischen Stadt Nantes ist es nach der Tötung eines 22-Jährigen bei einer Polizeikontrolle zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mit Molotowcocktails bewaffnete Jugendliche lieferten sich am Dienstagabend Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Unruhen betrafen mehrere als Brennpunkte geltende Stadtteile. Autos wurden angezündet und ein Einkaufszentrum teilweise in Brand gesteckt.

Oppositionelle dürfen nicht an Moskauer Bürgermeisterwahl teilnehmen

Vor der Moskauer Bürgermeisterwahl ist mehreren Oppositionellen die Kandidatur gegen den vom Kreml unterstützten Amtsinhaber untersagt worden. Der ehemalige Oppositionsabgeordnete Dmitri Gudkow erklärte, er habe nicht die bis Dienstag notwendige Zahl an Unterschriften erreicht. Zwei weitere Oppositionspolitiker scheiterten Medienberichten zufolge an derselben Hürde.

Zwei Menschen nach Kontakt mit "unbekannter Substanz" in Klinik in Salisbury

Im britischen Salisbury sind zwei Menschen nach Kontakt mit einer "unbekannten Substanz" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Beide schwebten in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei bewertet den Vorfall als "schwerwiegend". Die beiden Betroffenen waren der Substanz laut Polizei in Amesbury ausgesetzt. Der Ort liegt wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter im März Opfer eines Giftanschlags geworden waren.

Festnahme von iranischem Diplomaten überschattet Ruhani-Besuch in Wien

Ein Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in Wien erhält durch die Festnahme eines mutmaßlich in Anschlagspläne verwickelten iranischen Diplomaten zusätzliche Brisanz: Österreich forderte die Regierung in Teheran am Dienstag zur Aufhebung der Immunität des Diplomaten auf, wie ein Sprecher des Außenministeriums in Wien mitteilte. Der Diplomat und weitere Verdächtige sollen ein Attentat auf eine Versammlung der iranischen Volksmudschahedin am vergangenen Samstag bei Paris geplant haben.

