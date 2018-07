Das drohende Importverbot Chinas für Produkte des US-Chiphersteller Micron Technology hat am Mittwoch im frühen Aktienhandel die Papiere von Infineon belastet. Sie gaben um 1,93 Prozent auf 20,93 Euro nach und waren damit einer der größten Verlierer im Dax . In Mailand verloren STMicroelectronics 1,5 Prozent.

Ein Händler sprach von einer "weiteren negativen Nachricht für die Stimmung der Anleger für die Halbleiterindustrie". So habe der US-Chipindex SOX am Vortag um 1,8 Prozent nachgegeben. Papiere von Micron Technology waren im späten Handel an der Wall Street unter Druck geraten und um 5,5 Prozent gefallen auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai.

Der taiwanesische Chiphersteller United Microelectronics Corp. (UMC) setzte das vorläufige Importverbot nach eigenen Angaben in einer Patentklage durch. Betroffen seien 26 Micron-Produkte wie Arbeitsspeicher- und Flash-Speicherchips./bek/jha/

