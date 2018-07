Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, nachdem der Dow Jones vor allem im späten Handel klar ins Minus abgerutscht war. Der Index zollte dabei dem plötzlich nachgebenden Ölpreis und den Sorgen der Anleger vor einem eskalierenden Zollstreit mit China seinen Tribut. Noch stärker tauchten die Technologiewerte an der Nasdaq.

Am Freitag endet die Frist für die Umsetzung der US-Zölle auf chinesische Produkte. China droht mit Gegenmassnahmen. China werde am Freitag um Mitternacht Zölle auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar erheben, hiess es aus informierten Kreisen. Da aufgrund des heutigen Feiertags in den USA ...

