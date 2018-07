Deutsche Autozulieferer sind international Spitzenreiter bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Den Umbruch in der Branche meistern sie laut einer Studie bislang gut - mit ganz unterschiedlichen Strategien.

Deutsche Autozulieferer investieren am meisten in Forschung und Entwicklung und kaufen Software- und Elektronikwissen ein. In Zukunftsfeldern haben sie sich nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC auch mit Übernahmen verstärkt. Bei digitalen Dienstleistungen sollten sie jetzt aber mit Autoherstellern die Kräfte bündeln: "Will sich die deutsche Automobilindustrie hier mittelfristig nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wird das nur durch stärkere Kooperation von Top-Zulieferern und Herstellern möglich sein", sagte PwC-Branchenexperte Henning Rennert.

"Die deutschen Zulieferer haben die Umbrüche in der Autobranche bislang gut gemeistert", sagte PwC-Partner Richard ...

