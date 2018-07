Symbol: $TSLAÂ WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Tesla, Inc. entwickelt, produziert und verkauft Elektrofahrzeuge international. Die Aktie befand sich bis zum 3. Juli in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, konnte jedoch den 362,22 USD Widerstandsbereich nicht dauerhaft brechen. Der Kurs ging kurz bis zu der 373,13 US-Dollar Marke und wurde sofort am nächsten Tag wieder abverkauft. Auch die letzten zwei Tage haben gezeigt, dass die Investoren und Marktteilnehmer Vertrauen verlieren. Nach den letzten Aussagen von Elon Musk kennt die Aktie nur eine Richtung: nämlich Süden. Das höhere Hoch des Aufwärtstrends von 326 US-Dollar wurde gebrochen, somit ist der...

Den vollständigen Artikel lesen ...