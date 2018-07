Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Duerr +1,34% auf 39,19, davor 12 Tage im Minus (-60,14% Verlust von 97,02 auf 38,67), United Internet +0,72% auf 49,1, davor 11 Tage im Minus (-16,67% Verlust von 58,5 auf 48,75), Borussia Dortmund +6,34% auf 5,7, davor 6 Tage im Minus (-7,51% Verlust von 5,79 auf 5,36), Thorpe -1,49% auf 330, davor 5 Tage im Plus (3,08% Zuwachs von 325 auf 335), Gazprom -1,03% auf 3,84, davor 5 Tage im Plus (5,72% Zuwachs von 3,67 auf 3,88), Sky -0,34% auf 1459, davor 5 Tage im Plus (3,46% Zuwachs von 1415 auf 1464), Pantaflix 0% auf 76, davor 5 Tage im Plus (28,81% Zuwachs von 59 auf 76), Oberbank AG VZ -0,6% auf 82,5, davor 5 Tage ohne Veränderung , BKS Bank Stamm +0,56% auf 17,9, davor 5 Tage ohne Veränderung , Porr+1,23% auf 28,75, davor 5 Tage im Minus...

Den vollständigen Artikel lesen ...