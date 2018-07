Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Abschlägen begonnen. Da die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstages in den USA geschlossen bleibt, dürfte das Handelsvolumen am heimischen Markt gering ausfallen. Von den schwachen asiatischen Märkten kam ebenfalls keine Unterstützung und die Agenda an Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...