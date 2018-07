St. Gallen (ots) -



40 Meter lang, 21 Meter hoch und 25 Meter breit: Die Debrunner

Acifer AG hat mit dem neuen Hochregallager in Birsfelden die

Lagerkapazitäten um 9'000 Tonnen Stahl ausgebaut. Durch die

Angliederung eines neuen Anarbeitungsparks wird eine massgenaue

Stahlverarbeitung und eine effiziente Distribution gewährleistet -

für Just-in-time-Belieferungen.



Die Debrunner Acifer AG hat kürzlich ihr neues Hochregallager in

Birsfelden in Betrieb genommen. Das in Silobauweise konstruierte

Lager bietet mit 40 Metern Länge, 21 Metern Höhe und 25 Metern Breite

Platz für 3'000 Kassetten, in denen vorwiegend Produkte bis zu

sechseinhalb Metern Länge gelagert werden. Bei einer maximalen

Kapazität von drei Tonnen pro Kassette finden insgesamt bis zu 9'000

Tonnen auf engem Raum Platz.



Die Handhabung ist an das Warenwirtschaftssystem gekoppelt. Dank

der kurzen Wege zwischen Hochregallager und Anarbeitungspark mit

modernen Kommissionier- und Sägeanlagen werden Wartezeiten eliminiert

und das Material schneller zum Kunden geliefert. Nicht zuletzt sorgen

fünf Ausgabe- und direkt anschliessende Verpackungs- und

Sägestationen für kurze Prozesse und einen perfekten Schutz für den

weiteren Transport. Nebst dem automatischen Langgutlager sind vier

Sägen für die Produktbereiche Stabstahl und Qualitätsstahl

angeschlossen. Jeder Arbeitsplatz verfügt über einen eigenen

Magnetkran und erlaubt ein autonomes Arbeiten. Hinsichtlich

Arbeitssicherheit wurde auf optimale Lichtverhältnisse, ergonomisch

gestaltete Arbeitsplätze und höchste Sicherheitsanforderungen der

technischen Anlagen grossen Wert gelegt. Mit dem neuen Hochregallager

und dem modernen Anarbeitungspark erfolgt die Stahlverarbeitung und

-distribution noch effizienter. Durch die strategische Konzentration

auf das Stahllager können zudem die schweizweiten Ressourcen

geschickt gebündelt und die Prozesse gezielt optimiert werden.

Dadurch profitieren die Kunden von einer deutlich schnelleren

Auftragsbearbeitung und individuellen Bearbeitungsleistungen. Weitere

Infos unter: www.d-a.ch



Debrunner Acifer



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren gegründet und

gehört heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz.

Debrunner Acifer ist ein kompetenter B-2- B Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und

Arbeitsschutz. Das Unternehmen besteht aus über 26 Standorten in der

ganzen Schweiz und bildet rund 150 Lehrlinge aus.



Die schweizweit tätige Firmengruppe verfügt zusätzlich zu

zahlreichen regionalen Lager und Verkaufsstandorten auch über

umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites Sortiment - über

160'000 Artikel. Diese Produkte lassen sich mittels Facettenfilter

einfach und schnell auch im E-Shop von Debrunner Acifer bestellen -

bei Bedarf auch von Tablets und Smartphones aus. Die Debrunner Koenig

E-Business Plattform wurde an der «Best of Swiss Web Award Night

2014» in der Kategorie Business mit Bronze ausgezeichnet. Beim Swiss

E-Commerce-Award 2016 erreichte der Debrunner Acifer Onlineshop eine

Platzierung in den Top 5.



Bei Profi-Handwerkern und KMUs sind die eigenen Handwerkerzentren

sehr beliebt. Debrunner Acifer führt an 22 Standorten in der Schweiz

ein breites Lagersortiment mit Werkzeugen und Maschinen,

Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik,

Spenglerhalbfabrikaten, Wasserversorgung und Tiefbauprodukten.

Weitere Informationen: www.d-a.ch.



Kontakt:

Debrunner Koenig Management AG

Armin Lutz

Leiter Marktkommunikation

Hechtackerstrasse 33

9014 St. Gallen



071 274 87 25

alutz@d-a.ch / www.d-a.ch