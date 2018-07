Brühl (ots) - Die Renault Gruppe bleibt in Deutschland mit den Marken Renault und Dacia auf der Überholspur. Im ersten Halbjahr stiegen die Zulassungen um 7,0 Prozent oder knapp 8.000 Einheiten auf 122.067 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (erstes Halbjahr 2017: 114.089 Fahrzeuge). Damit legte der französische Importeur mehr als doppelt so stark zu wie der Gesamtmarkt und steigerte den Marktanteil der Gruppe auf 6,17 Prozent (Januar bis Juni 2017: 5,95 Prozent). Im Monat Juni erreichte die Renault Gruppe einen Marktanteil von 6,69 Prozent.



"Wir haben im ersten Halbjahr unseren Wachstumskurs mit Nachdruck fortgesetzt", sagt Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG. "Die Produktpaletten von Renault und Dacia kommen weiter hervorragend im deutschen Markt an. Im zweiten Halbjahr wollen wir unsere gute Position stärken", so Hochgeschurtz.



Insgesamt erzielte die Renault Gruppe in den ersten sechs Monaten mit den Marken Renault und Dacia 122.067 Zulassungen (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 5 Tonnen) - ein Zuwachs um 7,0 Prozent. Der Marktanteil stieg auf 6,17 Prozent (erstes Halbjahr 2017: 114.089 Einheiten; 5,95 Prozent Marktanteil). Die Pkw-Zulassungen wuchsen um 5,6 Prozent auf 107.973 Einheiten (erstes Halbjahr 2017: 102.273). Der Pkw-Marktanteil legte auf 5,87 Prozent zu (5,72 Prozent). Bei den leichten Nutzfahrzeugen verzeichnen Renault und Dacia einen Zuwachs von 19,3 Prozent auf 14.094 Zulassungen (erstes Halbjahr 2017: 11.816 Einheiten).



Die Marke Renault verkaufte von Januar bis Juni 81.414 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (erstes Halbjahr 2017: 81.583 Zulassungen). Der Marktanteil liegt bei 4,12 Prozent nach 4,25 Prozent im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



Besonders erfolgreich unterwegs war im ersten Halbjahr die Marke Dacia. Dacia steigerte die Zulassungen um 24,9 Prozent auf 40.590 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (erstes Halbjahr 2017: 32.506).



