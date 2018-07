Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einem Rückstand Deutschlands bei neuen Technologien und künstlicher Intelligenz gewarnt. "Wir drohen da zurückzufallen", sagte die CDU-Chefin am Mittwoch während der Haushaltsdebatte im Bundestag. Deutschland habe zwar "herausragende Köpfe", die Fachleute seien nicht das Problem. "Aber wir müssen das einbinden in einer Gesamtstrategie von der Forschung bis hin zur Anwendung." Sonst könne passieren, was schon einmal passiert sei: "Wir haben den MP3-Player erfunden, aber niemals vermarktet." Die Industrie und das "Internet der Dinge", also die Vernetzung von Geräten, sei Deutschlands Stärke, die mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz zusammengebracht werden müsse./ted/DP/jha

