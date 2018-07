Wie am Schnürchen gezogen, marschierte die Post-Aktie im vergangenen Jahr nach oben. In diesem Jahr aber gehörte die Aktie Gelb bislang zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Zum einen, weil das Post-Papier der tollen Entwicklung im Vorjahr wohl auch ein Stück weit Tribut zollte. Zum anderen, weil das Brief- und Paketgeschäft Sorgen macht. "Um der im 1. Quartal bereits deutlich gewordenen negativen Ergebnisentwicklung im Unternehmensbereich Post - eCommerce - Parcel (PeP) nachhaltig entgegenzuwirken, hat der Vorstand heute ein zielgerichtetes Bündel an Maßnahmen beschlossen, die insbesondere eine positive Ergebnisentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 sicherstellen sollen", teilte der DAX-Konzern am 08. Juni per Ad-hoc-Meldung mit. "Die Maßnahmen betreffen vor allem die künftige Entwicklung der Preise, der operativen und indirekten Kosten sowie eine weitere Verbesserung der Produktivität im Bereich PeP in Deutschland", so die Post weiter.

Ausblick für 2020 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet man nun nur noch ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3,2 Mrd. Euro - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...