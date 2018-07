In meiner letzten Ausgabe hatte ich für die Aktie von SAP (ISIN: DE0007164600) einen Anstieg bis maximal an das 1.00 Retracement (99.45 €) heran prognostiziert. Aber selbst dieses damals relativ weit entfernt scheinende Ziel hat die Aktie überschritten. Auch wenn das erzielte Plus sich augenscheinlich marginal ausnimmt, bleibt der Fakt bestehen, dass sich dadurch die Ausgangslage für die SAP AG signifikant verbessert hat. Noch bleibt die Korrektur das bestimmende Szenario, doch der Wille weiter ... (Henrik Becker)

