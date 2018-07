In meiner letzten Ausgabe hatte ich für die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129) kein weiteres Ansteigen prognostiziert. Stattdessen sollte sich das Wertpapier des Energieriesen dem Willen einer größeren Korrektur beugen und demzufolge wieder in Richtung 0.50-Unterstützung bei 14.59 € fallen. Ganz so weit verlief die zwischenzeitliche Performance noch nicht, doch die Richtung stimmt. Resultierend daraus habe ich mein damaliges Szenario im Grund unverändert belassen, lediglich einige Details ... (Henrik Becker)

