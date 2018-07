2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Solarbranche, und das Wachstum wird für die kommenden fünf Jahre anhalten. Weltweit wurden im Jahr 2017 99,1 GW Photovoltaikleistung neu installiert - 2018 wird voraussichtlich die 100-GW-Marke überschritten. SolarPower Europe schätzt, dass bis 2022 insgesamt 621,7 GW an PV-Leistung gesamt installiert werden

Im Rahmen dieses weltweiten Aufschwungs hat sich die Intersolar Europe erneut als wichtigste Veranstaltung der Branche etabliert. »Beim Thema Solar kommt man an der Intersolar Europe nicht vorbei. Sie ist die ideale Plattform - und das mittlerweile auch über die Branche hinaus. Denn ein klarer Trend sind übergreifende Lösungen, die auch Entwicklungen zum Beispiel bei der E-Mobilität berücksichtigen«, so Franco Gola, Vizepräsident PV&B Global bei E.ON SE.

Neue Trends auf der Intersolar Europe

Solarenergie ist zunehmend speicherbar, systemdienlich und wettbewerbsfähig. Gleichzeitig ist die Solarwirtschaft dabei, in den nächsten Jahren einen Paradigmenwechsel zu einer selbsttragenden Energiewende mitzugestalten. Die Intersolar Europe ist seit vielen Jahren Plattform und Treiber der bemerkenswerten Transformation des Energiemarktes hin zu einer dezentralen und nachhaltigen Energiewelt. Und so stand im Intersolar Forum 2018 nicht mehr die reine Photovoltaik im Mittelpunkt, sondern ihre Integration in übergreifende Lösungen. Einerseits fokussiert die Intersolar Europe sich deshalb wieder stärker auf die Photovoltaik, andererseits bildet sie die ...

