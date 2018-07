Zürich - Obwohl täglich über Digitalisierung gesprochen wird, werden ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt weiterhin unterschätzt. Insbesondere das, was allgemein unter dem Stichwort «Industrie 4.0» verstanden wird - nämlich die weitgehende Vernetzung von Menschen und Maschinen in den Wertschöpfungsketten und Produktionsabläufen - wird für eine völlig neue Arbeitswelt sorgen. Die Möglichkeiten für Wirtschaft und Gesellschaft scheinen dabei schier unbegrenzt zu sein. Doch wie wird sich in diesem Zusammenhang die Arbeitswelt entwickeln?

Die ausführliche Studie «What if employment as we know it today disappears tomorrow?» der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY geht dieser Frage nach und leitet Wege ab, wie dieser in der Schweiz, Deutschland und Österreich begegnet werden kann. Für diese Prognosen zur Arbeitsplatzentwicklung wurden Faktoren wie der Anteil ausgesuchter Branchen am Bruttoinlandprodukt, das Pro-Kopf-Einkommen, der Export sowie die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen untersucht.

«Die Zukunft der Arbeit wird Gewinner und Verlierer hervorbringen. Wichtig wird es sein, die Beschäftigten auf diese Entwicklung vorzubereiten und ihnen heute schon die Fertigkeiten mitzugeben, die sie in Zukunft brauchen werden», sagt Gerard Osei-Bonsu, Leiter People Advisory Services (PAS) von EY in der Schweiz.

Regional unterschiedliche Auswirkungen

Aktuell sind mehr als die Hälfte der hiesigen Erwerbstätigen in wissensintensiven Jobs tätig. Hinzu kommt der hohe Anteil an gut ausgebildeten Ausländerinnen und Ausländern, die in der Schweiz wohnen und arbeiten. Damit scheint die Schweiz für die anstehenden Veränderungen der Arbeitswelt aufgrund der Digitalisierung im Vergleich zu Deutschland und Österreich bereits gut gerüstet zu sein. Zu erwarten ist jedoch, dass mittel qualifizierte Arbeitskräfte weiter unter Druck geraten, und auch die Anzahl der Teilzeit-Arbeitsplätze dürfte zurückgehen.

Diese Entwicklungen werden jedoch regional unterschiedlich auftreten: So weisen beispielsweise Wallis, Tessin oder Graubünden zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen auf, die (aufgrund ihres beschränkten Zugangs zu Kapital) noch einen geringeren Automatisierungsgrad haben. Bei diesen werden die Auswirkungen der Digitalisierung später eintreten als bei grossen Firmen oder Unternehmen, die in Basel, Genf, Lausanne oder Zürich ansässig sind.

Neuenburg und Jura wiederum gehören zu den Kantonen mit einem Anteil von mehr als 30 Prozent sogenannter manueller Arbeitsplätze (das sind über zehn Prozent mehr als der landesweite ...

